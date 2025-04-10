Власти хотят изменить закон о выплатах нижегородцам к юбилеям совместной жизни

В Нижегородской области планируется внести изменения в региональный закон, по которому семейные пары получают бюджетные выплаты к юбилеям совместной жизни. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас семейные пары, прожившие в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет, получают к каждой такой дате по 10 тыс. руб. Региональные власти предлагают добавить в этот список пары, которые прожили вместе 75 и 80 лет. По данным областного правительства, на апрель 2025 года в регионе проживает 10 таких семейных пар.

Также предлагается изменить срок, в течение которого семейные пары могут обратиться за получением единовременной денежной выплаты. В действующей редакции закона говорится, обратиться за выплатой нижегородцы могут в течение года, в котором наступает юбилейная дата. Предлагается расширить этот срок до года со дня наступления юбилейной даты.

Новые нормы предлагается распространить на все правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Всего в 2025 году в нижегородском бюджете запланировано более 101 млн руб. на выплаты парам-юбилярам. Выплаты смогут получить пары, постоянно проживающие в Нижегородской области не менее 10 лет.

Андрей Репин