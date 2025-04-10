УК военного городка Чебаркуля оштрафовали за некачественное обслуживание домов

После проверки Чебаркульской городской прокуратурой ООО «Сфера ЖКХ», обслуживающей жилые дома военного городка на улице Каширина, организацию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Компанию оштрафовали на 125 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство установило, что УК некачественно обслуживает места общего пользования в домах. В подъездах отслоились штукатурка и краска, в подвалах увлажнился грунт и присутствует посторонний запах. Виновных работников компании привлекли к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.

Виталина Ярховска