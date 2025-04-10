Липецкие объекты теплоснабжения старше пяти лет передадут в концессию

Депутаты облсовета Липецкой области одобрили проект закона, который утверждает заключение концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, включая объекты теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Решение обусловлено необходимостью соблюдения требований федерального законодательства: если возраст объекта теплоснабжения превышает пять лет, передача прав владения или пользования им возможна только через концессионное соглашение. Ранее такие объекты сдавались в аренду теплоснабжающим организациям.

Министр энергетики и тарифов области Михаил Боев в ходе заседания облсовета сообщил, что концессионером котельных и тепловых сетей в селе Становое и поселке Дружба станет компания ООО «Гамма Сервис», работающая в регионе с 2006 года. Ранее тепловые сети находились в аренде у этой организации. Срок концессионного соглашения составит десять лет, в течение которых в рамках инвестиционной программы будет выделено 16,9 млн руб., плата концедента составит около 1 млн руб. в период с 2025-го по 2027 годы.

В селе Становое котельная и ее теплосети обслуживают объекты социальной инфраструктуры, такие как школа и бассейн, в то время как в поселке Дружба они обеспечивают теплом многоквартирные жилые дома. По словам Михаила Боева, рост тарифов для многоквартирных домов будет ограничен предельным индексом увеличения платы граждан. Дополнительного повышения тарифов, превышающего законодательные нормы, не ожидается.

Прошлым летом стало известно, что АО «Квадра» дополнительно направит 454 млн руб. на реконструкцию трех тепломагистралей в Липецке.

Ульяна Ларионова