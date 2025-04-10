Ярославский суд заочно вынес приговор по делу об убийстве семьи

Ярославский областной суд заочно приговорил 59-летнего гражданина Армении к 24 годам лишения свободы за организацию убийства семьи в Гаврилов-Ямском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2014 году подсудимый организовал убийство супругов и их дочери для похищения принадлежащих им 5 млн руб. Для совершения преступления он привлек двух своих знакомых, которые убили пару и подожгли дом, а также двух пособников, которые предоставляли информацию и орудия совершения преступления. Несовершеннолетняя девочка смогла покинуть горящий дом и спастись.

В 2016 году четверых фигурантов дела приговорили к лишению свободы. Организатор убийства находится в международном розыске, поэтому приговор ему выносили заочно. Суд признал виновным подсудимого в организации разбоя, убийства двух лиц, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. Ему назначено 24 года исправительной колонии строгого режима.

«Срок наказания постановлено исчислять с момента фактического задержания осужденного»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова