За первые два месяца 2025 в Марий Эл построили 15% от запланированного жилья

В Республике Марий Эл за первые два месяца было введено 74 тыс. кв. м жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл в январе-феврале ввели 74 тыс. кв. м жилья

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Марий Эл в январе-феврале ввели 74 тыс. кв. м жилья

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Зайцева, особое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству.

«В этом сегменте введено 60,5 тыс. кв. м, что подтверждает устойчивый спрос на частные дома среди жителей региона», — сообщил глава Марий Эл.

Всего в этом году в республике планируется ввести 478 тыс. кв. м жилья.

Артём Дергунов