В Ульяновске по делу группировки «УЗТС» раскрыты убийство и хранение оружия

Силовики установили 21 фигуранта по делу об организации экстремистской деятельности (ст. 282.2 УК РФ) в Ульяновске. Кроме того, в рамках расследования выявлен ряд других преступлений. Речь идет о предполагаемых участниках группировки «УЗТС». Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Так, удалось установить причастность фигурантов к убийству, трем фактам причинения тяжкого вреда здоровью повлекшими смерть, вымогательству»,— говорится в сообщении.

Также полицейские совместно с сотрудниками СУ СК РФ по Ульяновской области добились добровольной сдачи оружейных схронов. Из них были изъяты один РПГ, два боевых запала к гранатам, четыре пистолета, газовый пистолет, охотничьи ружья ИЖ-27М и ИЖ-18, а также 189 патронов различного калибра. Расследование продолжается.

Силовики задержали предполагаемых лидеров и активных участников преступной группировки «УЗТС», которая действовала на территории Засвияжского района Ульяновска, в феврале 2024 года. По версии следствия, подозреваемые организовали ячейку организации «АУЕ» (признана экстремистской и запрещена в РФ). По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-Волга» сообщал о том, что в Ульяновске активизировались молодежные группировки. Кроме «УЗТС» это «Центр КАМАЗ», «Сапля» и ряд других. Самым громким происшествием последних лет с их участием стала массовая драка на Московском шоссе, рядом с баром «Руки вверх!». В отношении предполагаемых организатора и четырех активных участников конфликта в возрасте от 22 до 28 лет было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его расследование было завершено и материалы направили в суд. В августе фигурантов освободили из-под стражи и оштрафовали.

Георгий Портнов