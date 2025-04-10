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В бюджетном комитете заксобрания меняется председатель

Как стало известно «Ъ-Прикамье», председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова написала заявление о сложении полномочий главы. При этом депутатом краевого парламента она остается.

Елена Зырянова.

Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сама госпожа Зырянова подтвердила «Ъ-Прикамье» данный факт, отметив, что решение приняла самостоятельно в связи с «личными обстоятельствами».

Новый председатель комитета будет выбран на заседании в следующую среду. До этого времени исполнять обязанности будет первый зампредседателя комитета Армен Гарслян.

Елена Зырянова – один из опытных парламентариев. Была избрана в состав заксобрания первый раз в 2011 году, тогда же возглавила комитет по бюджету. Работает уже третий созыв. В последний раз (в 2021 году) избиралась по спискам «Единой России».