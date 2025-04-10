В Астраханской области началась проверка после столкновения маломерных судов

Астраханский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту столкновения двух маломерных судов в Астраханской области (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, маломерные суда столкнулись в акватории реки Ахтуба в районе хутора Сазаний Угол Харабалинского района. Произошло это днем накануне, в среду.

При столкновении телесные повреждения получил один из пассажиров. Речь идет о женщине 1963 года рождения. Ее отвезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов