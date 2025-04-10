Пожилого йошкаролинца приговорили к 12 годам колонии за жестокое убийство жены

66-летний житель Йошкар-Олы получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год за убийство жены в драке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле мужчина получил 12 лет колонии за убийство жены

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ В Йошкар-Оле мужчина получил 12 лет колонии за убийство жены

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что 9 июня 2024 года после совместного распития алкоголя между супругами возник бытовой конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес своей супруге более 90 ударов ногами, ножом, а также твердым тупым предметом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговор в законную силу не вступил.

Артём Дергунов