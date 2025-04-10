«Роза Хутор» закроет горнолыжный сезон 13 апреля

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи объявил о завершении зимнего сезона 13 апреля. По информации пресс-службы, с 14 по 28 апреля канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущие до Роза Пик, будут закрыты на техническое обслуживание. В этот же период пройдет профилактика аттракциона родельбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

В течение двухнедельного перерыва для туристов будет доступна канатная дорога «Стрела», поднимающая на высоту 1,6 тыс. м над уровнем моря. С 29 апреля возобновится работа всех подъемников, включая маршруты до Горной Олимпийской деревни на высоте 1,1 тыс. м и вершины Роза Пик на отметке 2,3 тыс. м. Эта дата станет официальным началом летнего сезона 2025 года на курорте.

Вячеслав Рыжков