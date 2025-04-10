На очистные сооружения в саратовских школах и детсадах выделили 14,5 млн рублей

В Саратовской области направили 14,5 млн руб. на установку локальных очистных сооружений в детских садах и школах по линии региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ региона.

Указанные работы позволят улучшить качество воды в школах и детских садах Саратова и в девяти районах области. На установку локальных очистных сооружений в образовательных учреждениях сел Наумовка и Комсомольское Балаковского района выделили свыше 700 тыс. руб.

В минувшем году специалисты установили очистные сооружения в 33 школах и девяти детских садах региона. С 2023 по 2025 год качественная вода будет доступна более 120 образовательным учреждениям Саратовской области.

Павел Фролов