В Прикамье выросли цены на речные сплавы

Стоимость туристических сплавов по рекам Прикамья на майские праздники выросла по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Об этом сообщает портал «В курсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, цена трехдневного сплава по маршруту «Майская Усьва» начинается от 10,5 тыс. руб. на человека (7,2 тыс. руб. — в 2024 году). Четырехдневный сплав по рекам Койва — Чусовая в этом году стоит от 11 до 14 тыс. руб. на человека, что также более чем на 40% выше прошлогодней стоимости.

«Причины удорожания сплавов в этом году — те же что и в году прошлом. Это рост по всем затратам, и в первую очередь, на трансферы для доставки туристов. Ведь транспорт нужно обслуживать, заправлять и т.д.», — рассказал один из организаторов сплавов Павел Литвинов.