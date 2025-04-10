Мэрия Екатеринбурга отдаст под застройку в рамках КРТ промзону на Вторчермете

Администрация Екатеринбурга отдаст под комплексное развитие территории участок рядом с бывшей площадкой Екатеринбургского мясокомбината на Вторчермете. Как указано в документе, опубликованном на сайте мэрии, застроить хотят участок площадью 64,8 тыс. кв. м, расположенной в районе улицы Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под снос пойдут складские помещения и здания, расположенные по адресу ул. Титова, 19. В документах указано, что этажность объектов, которые реконструируют или снесут составляет до семи этажей. Предельный срок реализации составляет 15 лет с даты заключения договора.

Помимо строительства жилья, застройщик должен будет за свой счет разработать проект и построить детский сад на 250 мест, осуществить за счет собственных средств разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания образовательного центра на ул. Листопадная, д. 4, обеспечить получение положительного заключения госэкспертизы в отношении указанной проектной документации и ее дальнейшую безвозмездную передачу в собственность города до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, инвестор должен за свой счет разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт улицы Монтерской на участке от улицы Титова до ул. Монтерская, 5а с последующим выполнением строительно-монтажных работ в срок до конца 2026 года. Также необходимо будет благоустроить сквер в границах улиц Монтерская – Титова.

Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.