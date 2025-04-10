В Ульяновской области оглашен приговор участникам ОПГ вымогателей

В четверг, 10 апреля, Барышский городской суд Ульяновской области огласил приговор участникам ОПГ, обвиняемых в вымогательстве организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило региональное СУ СКР.

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Как отмечается, следствием и судом установлено, что в период с 2020 года по апрель 2024 года 59-летний житель Барыша совместно со своим 27-летним сыном и его 25-летним знакомым, давали местным жителям в долг денежные суммы от 10 до 30 тыс. руб. жителям Барышского района. Когда у последних не получалось вернуть долг или проценты вовремя, обвиняемые с применением насилия и угрозами его применения вымогали с потерпевших значительно большие суммы, явно несоразмерные заемным, — от 150 до 600 тыс. руб.

В СУ СКР также отмечают, что в ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что в ряде случаев обвиняемые требовали от потерпевших отправиться в качестве добровольцев в зону СВО, при этом забирали у них банковские карты и сами распоряжались выплатами, которые перечислялись контрактникам.

По данным ведомства, общий ущерб от действий вымогателей составил почти 3 млн руб. Деятельность ОПГ была пресечена совместными действиями сотрудников СУ СКР, УМВД и УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Приговором суда организатору назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, его сыну — 10 лет, третьему участнику ОПГ — девять с половиной лет. Всем — с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Согласно опубликованным на сайте Барышского горсуда данным, обвиняемые — жители поселка Земляничный Барышского района Татул Мнацаканян (отец) и Самвел Мнацаканян (сын). Оба зарегистрированы индивидуальными предпринимателями с видами деятельности в сфере животноводства. В 2019 году Самвел Мнакацанян получил региональный грант как начинающий предприниматель. Ранее, как отмечала местная газета «Барышские вести», Самвел Мнацаканян считался «перспективным бойцом-рукопашником, успешно выступавшим на турнирах ММА (смешанным единоборствам).

По данным СУ СКР, обвиняемые сначала, в ходе следствия частично признавали свою вину, однако в суде от прежних признаний отказались и заявили, что вину не признают.

Андрей Васильев, Ульяновск