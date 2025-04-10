В Ставрополе полиция оцепила ТЦ на улице Ленина
В Ставрополе полиция оцепила торговый центр на улице Ленина после того, как были обнаружены разбитые окна здания. Доступ посетителей в помещение временно ограничен, сообщает «КП-Северный Кавказ».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Одна из версий: попытка взлома банкомата, однако злоумышленникам не удалось проникнуть внутрь здания.
Пресс-служба МВД Ставропольского края подтвердила факт происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента.