В Ставрополе полиция оцепила ТЦ на улице Ленина

В Ставрополе полиция оцепила торговый центр на улице Ленина после того, как были обнаружены разбитые окна здания. Доступ посетителей в помещение временно ограничен, сообщает «КП-Северный Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одна из версий: попытка взлома банкомата, однако злоумышленникам не удалось проникнуть внутрь здания.

Пресс-служба МВД Ставропольского края подтвердила факт происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента.

Николай Аксенов