В Казани сотрудник полиции задержан за получение взяток и передачу данных
В Казани оперативники собственной безопасности МВД России по Республике Татарстан задержали сотрудника полиции за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Казани сотрудника полиции задержали за коррупцию
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что сотрудник в 2024 году получил 4 тыс. руб. за передачу данных из информационной базы ведомства и 30 тыс. руб. за помощь в возвращении долга одному из заявителей.
2 апреля СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело против сотрудника по двум статьям. Ему грозит штраф до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.
Сотрудника задержали согласно статьям 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса, и ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев.
В случае подтверждения вины данного сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренное законом наказание, а его непосредственный руководитель подвергнется строгим дисциплинарным мерам.