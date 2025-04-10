В Татарстане из подпольной нарколаборатории изъяли 7 тонн химических веществ

Сотрудники УФСБ по Республике Татарстан изъяли из подпольной нарколаборатории, производящей синтетические наркотики в Пестречинском районе, 7 тонн химических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте преступления также обнаружили 38 кг запрещенных веществ. Подозреваемый в организации незаконного изготовления наркотиков задержан. Против него возбуждено уголовное дело, по которому фигуранту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Дарья Сайфиева