Молодого астраханца будут судить за ранение 16-летнего мальчика из пневматики

Икрянинский районный суд Астраханской области рассмотрит уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) в отношении 22-летнего жителя поселка Красные Баррикады. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в ноябре минувшего года фигурант в ходе конфликта выстрелил из пневматического газобалонного пистолета в область правого глаза знакомого 16-летнего мальчика. Пострадавший получил проникающее ранение глазного яблока.

Прокуратура Икрянинского района подала исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов