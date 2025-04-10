Наркокурьера с веществами в боксерской груше задержали в Татарстане

В Татарстане полицейские задержали наркокурьера, который перевозил запрещенные вещества в боксерской груше. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

На 882 км трассы М-12 «Восток» сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился 44-летний житель Сочи.

Поведение водителя вызвало подозрения у сотрудников. Мужчина нервничал и озирался по сторонам, что побудило полицейских провести досмотр машины.

При осмотре транспортного средства за пассажирским сиденьем была обнаружена боксерская груша, внутри которой находились пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это были наркотические средства — 3,8 кг гашиша и 1,9 кг мефедрона.

Задержанный рассказал, что с декабря 2023 года работал на подпольный наркорынок. В конце февраля он по указанию организаторов забрал партию наркотиков в Химках и вез гашиш в Екатеринбург, а мефедрон — в Курган.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Артём Дергунов