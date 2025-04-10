Андрей Логинов вступил в должность ректора РГГУ

Андрей Логинов, ранее занимавший пост исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), вступил в должность, сообщила пресс-служба вуза. В октябре 2024 года его кандидатуру на пост ректора рекомендовал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Логинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Логинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Логинов занимает пост и. о. ректора с июня 2024 года. В конце мая 2024 года его освободили от должности статс-секретаря—заместителя министра юстиции, которую он занимал с июля 2020 года. До назначения на этот пост он был заместителем руководителя аппарата правительства (с 2012 по 2020 год) и полномочным представителем правительства в Госдуме (с 2000 по 2012 год).

С 2018 года ректором РГГУ был Александр Безбородов. Его контракт истекал в ноябре 2024 года. В начале июня того года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что господин Безбородов покинет пост из-за ухудшения показателей вуза. Если в 2021 году университет занимал 45-е место в топ-100 вузов страны, по данным рейтинга агентства RAEX, то к 2023-му он опустился на 54-ю строку.

Господин Безбородов позднее заявил, что не получал распоряжений от Минобрнауки о досрочной отставке и не планировал покидать должность до окончания контракта, а дальше — «как решит университет». 20 июня он сообщил, что покинет пост со следующего дня «по собственной инициативе».

Полина Мотызлевская