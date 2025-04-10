Скончалась пермская журналистка, обвиняемая в вымогательстве

Сегодня скончалась журналистка из Чайковского Наталья Балякина, сообщает Properm.Ru со ссылкой на ее адвоката. По данным портала, незадолго до этого она проходила лечение в кардиодиспансере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Журналист Наталья Балякина, фото - «Новый компаньон» Фото: Журналист Наталья Балякина, фото - «Новый компаньон»

Напомним, Наталья Балякина проходила обвиняемой по уголовному делу о вымогательстве. Она требовала 500 тыс. руб. от председателя местной думы Михаила Шубина, обещая взамен не публиковать сведения о его частной жизни. 13 февраля 2024 года Чайковский суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В июне госпожа Балякина была освобождена из СИЗО и отправлена под домашний арест.