В Волгограде нашли подрядчика для высадки 2 тыс. деревьев и кустарников

В Волгограде по итогам открытого конкурса определили подрядчика, который займется озеленением улиц Центрального района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Исполнителю предстоит высадить в зеленых зонах района 2 тыс. деревьев и кустарников декоративных пород. Речь идет, в частности, о крымских соснах, акациях, елях, туи, ивах, кустарниках гортензии, барбариса. Эти работы выполнит ООО «Гринпарк».

В рамках муниципального контракта подрядная организация высадит деревья с комом земли. Липы украсят проспект Ленина и ул. Комсомольская, клены — ул. Коммунистическая, ивы — улицы Нулевая Продольная и Ковентри, можжевельники — Набережную 62-й Армии и ул. Невская, ели и гортензии — ул. Пархоменко.

В городе также высадят около 1,5 тыс. кустов бирючины. Из них агрономы создадут живую изгородь по периметру благоустраиваемых зеленых зон.

Павел Фролов