В Сочи спрос на украшения с цветными камнями вырос на 14%

Продажи ювелирных изделий с цветными камнями в Сочи выросли на 14% в марте 2025 года, рассказали «Ъ-Сочи» в аналитическом центре Sokolov. Спрос на такие украшения увеличился на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Средний чек на изделия с самоцветами составил более 6,9 тыс. руб. Наибольшей популярностью у сочинцев пользовались украшения с топазами, гранатами и аметистами.

По сравнению с мартом прошлого года существенно вырос интерес к украшениям с сапфирами (69%), изумрудами (50%) и танзанитами (44%). Покупатели чаще выбирают цветные камни для серег, колец и подвесок. Среди металлов лидируют серебро, красное золото и золоченое серебро.

В 2024 году жители Краснодарского края потратили почти 19 млрд руб. на ювелирные изделия. Рынок ювелирной розницы региона увеличился на 18% и составил 18,8 млрд руб.

В Краснодаре рынок достиг 6,8 млрд руб., увеличившись на 20% по сравнению с 2023 годом. Также наблюдается рост в Сочи (4,4 млрд руб., +11%), Новороссийске (1,3 млрд руб., +30%) и Анапе (1 млрд руб., +23%).

Средний чек на ювелирные изделия в Краснодарском крае в 2024 году вырос на 10% и составил 10,1 тыс. руб. В Краснодаре средний чек увеличился на 18% и достиг 10,9 тыс. руб. В Сочи он составил 9,6 тыс. руб., в Новороссийске — 12,4 тыс. руб. (+14%), а в Анапе — 11,1 тыс. руб. (+11%). Эти показатели выше средних по стране, где средний чек составляет 9,1 тыс. руб.

Мария Удовик