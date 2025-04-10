В Оренбуржье экс-глава муниципалитета обвиняется в хищении денег на уборку снега

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы сельского совета Ташлинского района Оренбургской области. Экс-чиновнику инкриминируются семь эпизодов присвоения с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Следствие установило, что с марта 2018 по апрель 2021 года обвиняемый заключал с индивидуальным предпринимателем контракты на очистку дорог от снега. После того, как подрядчик получал средства на счет, бывший глава сельсовета «требовал вернуть их, мотивируя это отказом от оказания услуг», выяснил контрольный орган. Таким способом обвиняемый похитил более 500 тыс. руб., сообщает прокуратура.

Георгий Портнов