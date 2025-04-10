Глава СКР заинтересовался противоправными действиями с недвижимостью в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту неправомерных действий в отношении жителей Самарской области. Об этом сообщает СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в соцмедиа распространилась информация о том, что представители коммерческой организации приобретают доли в квартирах. После этого они «противоправными действиями вынуждают собственников продать свою недвижимость по искусственно низкой цене».

По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева