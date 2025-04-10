«Салаватинвест» продает оборудование за 203 млн рублей

ООО «Салаватинвест» (принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават») объявило о продаже экструзионной линии для производства многослойных пленок Extron Engineering 2012 года выпуска (производства Финляндии). Извещение об этом опубликовано на сайте компании, а также на информресурсах «Газпром нефтехим Салавата». Начальная цена лота —202,9 млн руб., цена отсечения — 101,5 млн руб.

Экструзионная линия используется в производстве полимерных пленок для гибких упаковочных материалов, используемых в упаковке молочных продуктов, мяса, рыбы, пельменей, майонеза, моющих средств и других товаров народного потребления. Оборудование находится в Салавате. Отмечается, что установка ранее не эксплуатировалась.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 апреля, торги пройдут 13 мая.

Идэль Гумеров