Три парка Ростова объединят единой концепцией развития

В Ростова-на-Дону начнется разработка единой концепции развития трех городских парков с акцентом на озеленение территорий. Также появится новый пешеходный переход у парка «Сказка», сообщил мэр города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Администрация Советского района получила указание устранить дефекты тротуарной плитки у входных групп и обеспечить уборку прилегающих к паркам территорий.

В ходе встречи Александра Скрябина с местными жителями в парке «Плевен» были озвучены проблемы недостаточного озеленения и избыточного количества нестационарных торговых объектов. Инвестор взял обязательство приостановить возведение новых торговых точек и сохранить существующие зеленые насаждения.

Николай Аксенов