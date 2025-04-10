Капуста и сосиски лидируют по росту цен на Ставрополье

За первую неделю апреля в Ставропольском крае зафиксировано изменение стоимости продуктов питания. Заметно подорожали мясные изделия: сосиски на 3,3%, вареная колбаса — на 1%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Значительно увеличилась стоимость овощной продукции. Капуста выросла в цене на 5,6%, морковь — на 4,1%, свекла — на 3,3%. Также подорожали картофель (на 1,4%) и лук (на 1%).

При этом на рынке овощей есть и противоположные тенденции. Огурцы подешевели на 2,85% — до 217 руб. за кг, а стоимость помидоров снизилась на 1% — до 280 руб. за кг.

Кроме того, в регионе увеличились цены на творог (на 2,2%), маргарин (на 1%), макаронные изделия (на 1,9%) и черный чай (на 1,8%).

Николай Аксенов