Капуста и сосиски лидируют по росту цен на Ставрополье
За первую неделю апреля в Ставропольском крае зафиксировано изменение стоимости продуктов питания. Заметно подорожали мясные изделия: сосиски на 3,3%, вареная колбаса — на 1%, сообщает Северо-Кавказстат.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Значительно увеличилась стоимость овощной продукции. Капуста выросла в цене на 5,6%, морковь — на 4,1%, свекла — на 3,3%. Также подорожали картофель (на 1,4%) и лук (на 1%).
При этом на рынке овощей есть и противоположные тенденции. Огурцы подешевели на 2,85% — до 217 руб. за кг, а стоимость помидоров снизилась на 1% — до 280 руб. за кг.
Кроме того, в регионе увеличились цены на творог (на 2,2%), маргарин (на 1%), макаронные изделия (на 1,9%) и черный чай (на 1,8%).