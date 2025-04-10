С начала года в Краснодаре выполнили капремонт в 31 МКД

В Краснодаре с начала года завершены работы по капитальному ремонту в 31 многоквартирном доме. В настоящий момент подрядные организации ведут работы еще на 100 объектах, включенных в план текущего года. В их числе фасады почти половины зданий, кровли 26 домов, а также более 75 внутридомовых инженерных систем. В двух многоквартирных домах осуществляется замена восьми лифтов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Общий объем запланированных на 2025 год работ охватывает 265 многоквартирных домов. Из них 11 числятся в реестре объектов культурного наследия и расположены в центральной части города — на улицах Красной, Красноармейской, имени Митрофана Седина, Рашпилевской, Мира и имени Янковского.

По информации городских властей, в рамках программы капремонта предстоит выполнить более 500 видов работ, включая обновление фасадов, кровель, подвальных помещений, систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, газоснабжения, канализации и лифтового оборудования.

Помимо этого, в рамках реализации программы социальной газификации за первый квартал 2025 года в краевом центре построены сети, обеспечивающие подключение 437 домовладений.

Вячеслав Рыжков