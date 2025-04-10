В Оренбуржье в 2024 году забраковали хлебобулочные и кондитерские изделия общим весом 382,55 кг

В прошлом году были проведены контрольные мероприятия в отношении 223 хозяйствующих субъектов, занимающихся обращением хлебобулочных и кондитерских изделий. Забраковано и снято с реализации 33 партии хлебобулочных изделий (91,7 кг) и 30 партий кондитерских изделий (290,85 кг). Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Причинами забраковки являлось отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции, нарушение требований к маркировке, срокам годности и условиям хранения изделий, несоответствие продукции по показателям качества и безопасности.

Также было исследовано 1145 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно — химическим, микробиологическим, физико — химическим и радиологическим показателям. Не соответствовали гигиеническим нормативам 9 проб (1,0 %) по показателям качества, 2 пробы (1,0 %) кондитерских изделий по микробиологическим показателям.

Руфия Кутляева