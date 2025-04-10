Хакатон «FOR:УМ Зданий» объединит молодых специалистов для создания будущего «умных зданий»

22–23 мая в рамках форума экспертов цифровизации зданий «FOR:УМ Зданий» пройдет молодежный хакатон для разработчиков, программистов, аналитиков и дизайнеров. Мероприятие способствует повышению интереса к инженерным профессиям в сфере «умных зданий», профориентации и решению задач, связанных с созданием и эксплуатацией МКД.

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Хакатон – это соревнование, в котором команды в течение ограниченного времени разрабатывают инновационные проекты и сервисы на базе платформы Ujin OS для резидентов «умных зданий», сотрудников управляющих организаций, девелоперов и жителей «умных квартир». В числе таких разработок могут быть приложения, направленные на оптимизацию энергопотребления, улучшение качества жизни и безопасности МКД.

К очному участию в хакатоне приглашаются команды численностью не менее трех человек, в состав которых могут войти студенты-программисты, разработчики, аналитики, дизайнеры, менеджеры проектов, интересующиеся цифровизацией зданий и созданием «умных городов». Возраст участников – от 18 лет до 35 лет. В команде обязательно должны быть участники с навыками написания кода на любом языке программирования для реализации взаимодействия с API и минимальными навыками работы с frontend-частью. Навыки работы с аппаратными устройствами и Docker, знание PHP, Python и умение пользоваться SDK на указанных языках будут бонусом при прохождении соревнования.

Хакатон – отличная возможность для молодых специалистов заявить о себе, повысить свои компетенции и привлечь внимание потенциальных заказчиков. По итогам соревнования эксперты выберут лучшие проекты, создатели которых получат ценные призы от организаторов.

Регистрация на хакатон открыта до 14 мая включительно. Подведение итогов соревнования и награждение лучших состоится 23 мая в ходе церемонии закрытия Форума умных зданий.

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Для регистрации командам необходимо заполнить заявку на сайте: https://forumzdanii.ru/hackathon2025. По вопросам участия в мероприятии можно обращаться в штаб хакатона с пометкой «Хакатон Форум Зданий 2025»: hackathon@ujin.tech.

Хакатон проходит в рамках Событийного календаря, посвященного присвоению Перми статуса «Молодежная столица России – 2025», при поддержке Агентства по делам молодежи Пермского края. Соорганизатором хакатона выступает Пермская краевая федерация спортивного программирования. Спортивный статус мероприятия – чемпионат Пермского края по продуктовому программированию.

Отметим, в хакатоне, прошедшем на площадке Форума «FOR:Ум Зданий» в 2024 году, приняли участие десять команд. По итогам соревнований первое место заняла компания «ВР»: за 24 часа участники реализовали мобильное приложение с возможностью генерации одноразового пин-кода на умный замок для курьера. Победители хакатона заключили договор с IT-компанией «Юникорн» на разработку интеграционного модуля на базе Личного кабинета Ujin-разработчика.

Второе и третье место в соревновании было присвоено командам из НИУ ВШЭ – Пермь с кейсами по визуализации событий на двухмерной карте здания и приложением для отображения аварийных ситуаций (протечек) для управляющих организаций.

ООО «ЮНИКОРН»