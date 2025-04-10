Суд в Можге отказал истцу в требовании передать 20 кошек и собаку соседа в приют

Можгинский райсуд отказал местной жительнице в требованиях передать 20 кошек и собаку соседа в приют и запретить ему заводить домашних животных, сославшись на отсутствие законодательного регулирования в этой сфере, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С таким иском в судебную инстанцию обратилась 43-летняя жительница Можги. Из ее заявления следует, что над ней проживает 63-летний ответчик, который содержит в квартире 20 домашних животных. «Из его квартиры исходит специфический запах, который проникает в квартиру истца и другие квартиры через вентиляционные каналы, потолок и окна»,— указано в заявлении.

Отдельно, указывает истец, ответчик «не создает нормальные условия для проживания такого количества животных, не ухаживает за ними и не кормит их». По мнению жительницы, животные питаются около мусорных баков и находятся в ужасном состоянии.

Судебная инстанция, рассмотрев в том числе показания свидетелей, признал, что ответчик нарушает ветеринарно-санитарные правила и эпидемиологические нормы. Его обязали провести жилье «в надлежащее состояние» и провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры.

При этом Можгинский райсуд отказал истцу в требованиях передать животных в приют и запретить соседу заводить животных, сославшись среди прочего на отсутствие законодательных ограничений по количеству содержащихся в квартире особей при соблюдении санитарные нормативов.