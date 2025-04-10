В Иркутске осудят юношу за кражу 2,3 млн рублей у родственника на скины в игре

В Иркутской области в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) денег у своего родственника. Юноша тратил средства на скины в игре, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С заявлением накануне обратился дядя фигуранта дела. Он сообщил полиции, что с его сберегательного счета пропала крупная сумма.

Как установили следователи, в конце февраля племянник получил доступ к банковской карте родственника. Он привязал ее к своему телефону и больше месяца пользовался сбережениями. За это время злоумышленник потратил около 2,3 млн руб. на покупку скинов в игровом шутере, а также еду, одежду и поездки из Иркутска в Ангарск.

Александра Стрелкова