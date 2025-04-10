В трех округах Ставрополья проходит масштабная проверка автобусов и грузовиков

Сотрудники ГАИ проводят масштабную проверку технического состояния пассажирского и грузового автотранспорта в Ставрополе, Шпаковском и Изобильненском округах. Поводом для рейда стало увеличение количества ДТП и нарушений правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Также проверки направлены на выявление транспортных средств с техническими неисправностями, самовольными изменениями конструкций и случаев нарушения режима труда и отдыха водителей»,— рассказал старший инспектор отделения надзора за техническим состоянием транспортных средств управления Госавтоинспекции Ставрополья Вячеслав Енин.

В операции участвуют не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и государственные инспекторы технического надзора из территориальных подразделений Госавтоинспекции региона.

Николай Аксенов