Проект дорожного комплекса в Октябрьском получил статус приоритетного

Проект создания многофункционального комплекса компании «Гарант безопасности» получил статус приоритетного, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Инвестиции в строительство составят 150 млн руб. Объект планируется построить в Октябрьском вдоль трассы М-5.

В комплексе будет работать магазин автозапчастей и товаров первой необходимости, АЗС, шиномонтаж, пункт зарядки электротранспорта и автомойка, пояснил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

ООО «Гарант безопасности», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Октябрьском в апреле 2009 года. Владельцами строительной компании являются Артем Галиуллин и Виктория Садовникова. В 2024 году убыток составил 228 тыс. руб., данных о выручке нет.

Майя Иванова