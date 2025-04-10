В Томске срочника осудили на 8 лет за повторный уход в самоволку

Томский гарнизонный военсуд вынес приговор в отношении военнослужащего за самовольное оставление части дважды. Подсудимому назначили восемь лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

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По данным правоохранителей, фигурант дела 5 мая 2023 года покинул военную часть, после чего отправился по месту жительства. 3 июля того же года сотрудники ФСБ задержали военного и доставили его в часть. В феврале суд назначил ему шесть лет условно и два года испытательного срока. «Меру пресечения в виде наблюдения командования войсковой части сохранить до вступления приговора в законную силу»,— говорилось в решении суда.

Однако 1 марта 2024-го срочник вновь сбежал в Томскую область, где проводил время по своему усмотрению.

Александра Стрелкова