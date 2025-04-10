«Глория Джинс» закрыла один из трех в РФ магазин бренда Ready! Steady! Go в Сочи

Компания «Глория Джинс» до лета 2025 года закроет все магазины бренда подростковой одежды Ready! Steady! Go!, отказавшись от дальнейшего развития проекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Ретейлер завершает работу трех торговых точек: в ТЦ «Парк Хаус» в Казани, ТЦ «Демократический» в Сочи и ТЦ «Акварель» в Волгограде. Первые два уже закрыты, завершение работы волгоградского магазина намечено на май.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Магазины Ready! Steady! Go!, ориентированные на аудиторию 14–20 лет, были открыты в мае 2024 года. Как сообщалось, проект задумывался как пилотный, с последующим масштабированием до 50–100 объектов. Формат был ориентирован на молодежную уличную культуру, локации выбирались в туристических городах, площадь точек составляла 550–750 кв. м.

По информации собеседников РБК, решение о закрытии связано с неудовлетворительными коммерческими результатами и намерением сосредоточиться на основном бренде Gloria Jeans. При этом отдельные позиции под маркой Ready! Steady! Go! еще доступны в интернет-каталоге GJ и сохраняются в торговых зонах флагманских магазинов. Однако специальный раздел на сайте уже удален, развитие бренда в прежнем виде прекращено. В ТЦ «Акварель» подтвердили, что арендатор Ready! Steady! Go! все еще занимает помещение, однако детали контракта не раскрываются.

Вячеслав Рыжков