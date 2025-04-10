Найден новый подрядчик для строительства катка в Кременкуле за 544,5 млн рублей

Администрация Сосновского района заключила второй контракт на строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в Кременкуле с ООО «Промдиод» (Москва) за 544,5 млн руб., указано на портале госзакупок. Ранее работами занималось ООО «Энергостандарт», однако с ним договор расторгли.

Подрядчику предстоит возвести двухэтажное здание с площадью 4,8 тыс. кв. м. рядом с детско-юношеской спортивной школой на улице Ленина. Помимо основного помещения, необходимо смонтировать насосную с резервуарами для пожаротушения. Также поставщик проведет благоустройство территории. Все работы должны быть завершены до конца 2027 года. Контракт финансируется из бюджетов Сосновского района и Челябинской области.

Изначально строительство катка начинала компания «Энергостандарт» за 499,7 млн руб. в июле 2024 года. Закончить возведение необходимо было в ноябре 2026-го. Однако в феврале текущего года контракт был расторгнут по соглашению сторон. Подрядчик так и не приступил к работе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергостандарт» зарегистрировано в Копейске в 2016 году. Владельцем и генеральным директором является Александр Саверский. Выручка компании за 2024 год составила 548 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. В портфеле организации три госконтракта, включая уже расторгнутый договор на строительство катка в Кременкуле. Два других — на возведение школ в Копейске и поселке Вишневогорск — на данный момент исполняются.

ООО «Промдиод» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Учредителем и гендиректором указан Сергей Фыдря. За прошлый год организация получила выручку в 308,8 млн руб., а чистую прибыль в размере 39,8 млн руб. Компания заключила 12 госконтрактов в основном на монтаж освещения либо строительство во Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Евгения Забабахина. Имеет один прекращенный по соглашению сторон договор на реконструкцию площади Победы в Снежинске.

Виталина Ярховска