На санаторное лечение льготников власти Кубани выделили 217 млн рублей

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю направило 217 млн руб. на приобретение более 6 тыс. санаторно-курортных путевок для федеральных льготников региона. Лечение организуется на здравницах Кубани и Крыма. Как сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем Telegram-канале, с начала года уже выдано свыше 2 тыс. путевок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Право на получение санаторного лечения имеют граждане при наличии медицинских показаний, подтвержденных справкой формы 070/у. Заявление можно подать через отделения Соцфонда, МФЦ, портал госуслуг или по почте.

Продолжительность оздоровления составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с поражениями головного или спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Путевки предоставляются с учетом времени подачи заявления и характера заболевания. Отследить статус в очереди можно на сайте СФР, введя номер СНИЛС.

Вячеслав Рыжков