Бывший министр сельского хозяйства Прикамья уехал на Донбасс

Экс глава сельского хозяйства Пермского края и бизнесмен Олег Хараськин уехал на Донбасс. Об этом он сообщил в своем 37-минутном выступлении под названием «Монолог о России, Украине», опубликованном на его странице в ВК. «Когда выйдет этот материал, скорее всего, всего, уже буду на Донбассе. Но на этот раз не с гуманитарной миссией, а с более глубокой и длительной командировкой» - сообщил предприниматель. В каком качестве он туда отправляется, экс-чиновник не уточнил. По его словам, он хочет быть там «полезным ребятам, бойцам». «Еду в первую очередь не для того, чтобы кого-то там наказывать... Молиться, молиться за наших бойцов, которые несут сегодня такой ратный подвиг, тех, кто трудится над восстановлением освобожденных территорий», — объяснил бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Олег Хараськин работал на госслужбе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю.

Сейчас он владеет Чернушинским мясокомбинатом и является председателем сельхозкооператива «За Святую Русь».