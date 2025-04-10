За неделю в Самарской области подорожали свекла, картофель и морковь

Цены на ряд товаров изменились в Самарской области за минувшую неделю. В числе продуктов, стоимость которых значительно выросла в регионе в отчетном периоде, оказались столовая свекла (на 7,5%; 52,9 руб. за один кг), картофель (на 5,7%; 68,3 руб. за один кг) и морковь (на 5,2%; 42,8 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также за неделю в Самарской области выросли цены на свежие огурцы (почти на 2,6%; 190,4 руб. за кг), свежую белокочанную капусту (на 1,07%; 48,8 руб. за кг) и говядину (на 1,4%; около 598,6 руб. за кг). Одновременно с этим за прошедшие семь дней в Самарской области подешевели куриные яйца (на 1,47%; 94,1 руб. за десяток) и охлажденные и мороженые куры (на 1,77%; около 186 руб. за кг).

Георгий Портнов