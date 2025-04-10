Детские лагеря Анапы заполнены лишь на 21% к летнему сезону

Заполняемость лагерей Анапы и Темрюкского района составляет 21% против 90% в аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на круглом столе в Совете Федерации. Из 92 тыс. доступных мест в 27 здравницах реализовано только 19 тыс. путевок. В девяти учреждениях загрузка не превышает 5% или отсутствует полностью.

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«Там, где есть санаторно-курортное лечение, бассейны, проблемы в меньшей степени возникнут, в большей степени — у бизнеса, который был ориентирован только на пляж и море», — цитирует господина Вахрукова ТАСС.

По данным замминистра экономического развития РФ, крупные детские лагеря вернули заказчикам более 500 млн руб. Несмотря на это, местный туристический бизнес разрабатывает альтернативные программы отдыха и сохраняет оптимистичный настрой на предстоящий летний сезон.

Наталья Решетняк