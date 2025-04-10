В Кургане завели дело о незаконном хранении алкоголя для сбыта на 1 млн рублей

Следственным управлением УМВД России по Курганской области возбуждены уголовные дела о незаконном обороте алкоголя (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ) и хранении и сбыте продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) на 1 млн руб. Задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Деятельность местных жителей пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону. На территории Мокроусовского округа сотрудники ДПС задержали автомобиль ГАЗ 2790 под управлением 44-летнего курганца, который перевозил более 3 тыс. немаркированных бутылок водки и коньяка. Было установлено, что вместе со своими сообщниками 31 и 35 лет он хранил эту и другую нелегальную продукцию на складе в пригороде регионального центра. Из помещения полицейские конфисковали более 16 тыс. бутылок алкоголя на общую сумму 1 млн руб. У подозреваемых также изъяли несколько сотовых телефонов, нетбук, четыре автомобиля.

Виталина Ярховска