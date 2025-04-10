Токари и сварщики впервые вошли в топ-10 высокооплачиваемых профессий в ЮФО

Токари и сварщики впервые вошли в десятку лидеров по зарплате в 2024 году как в целом по России, так и в Южном федеральном округе. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доходы токарей в прошлом году выросли на 29% и достигли 143,6 тыс. руб., а заработная плата сварщиков увеличилась на 39% до 138,5 тыс. руб. в среднем по стране.

Схожую динамику продемонстрировали монтажники, чьи доходы поднялись на 30% и составили 106,9 тыс. руб. Наиболее впечатляющий рост среди наиболее оплачиваемых рабочих профессий показали водители — их зарплата увеличилась на 42% и достигла 129,3 тыс. руб.

Лия Пацан