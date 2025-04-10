Суд над олимпийским чемпионом Андреем Перловым начнется сегодня в Новосибирске

Сегодня в Центральном районном суде Новосибирска начнется рассмотрение резонансного уголовного дела олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Выдвинутые против него обвинения касаются периода работы на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор ФК «Новосибирск» при заключении договоров аренды спортивных объектов якобы похитил около 21 млн руб., выделенные клубу министерством физической культуры и спорта региона.

Во втором эпизоде наряду с Андреем Перловым фигурируют бывшие главный бухгалтер ФК «Новосибирск» Татьяна Лошкарева и начальника управления по футболу клуба Константин Кричевский. Всем троим инкриминируют хищение 3,3 млн руб. на контрактах по обслуживанию футбольного поля «Динамо», которое, считает следствие, фактически не проводилось.

Как писал «Ъ-Сибирь», Андрея Перлова задержали 29 марта 2024 года и по решению суда поместили в СИЗО. Сам олимпийский чемпион вину не признал. Его адвокат заявляет о необоснованности выдвинутых против подзащитного обвинений.

Илья Николаев