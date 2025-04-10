Суд над олимпийским чемпионом Андреем Перловым начнется сегодня в Новосибирске
Сегодня в Центральном районном суде Новосибирска начнется рассмотрение резонансного уголовного дела олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Выдвинутые против него обвинения касаются периода работы на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, в период с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор ФК «Новосибирск» при заключении договоров аренды спортивных объектов якобы похитил около 21 млн руб., выделенные клубу министерством физической культуры и спорта региона.
Во втором эпизоде наряду с Андреем Перловым фигурируют бывшие главный бухгалтер ФК «Новосибирск» Татьяна Лошкарева и начальника управления по футболу клуба Константин Кричевский. Всем троим инкриминируют хищение 3,3 млн руб. на контрактах по обслуживанию футбольного поля «Динамо», которое, считает следствие, фактически не проводилось.
Как писал «Ъ-Сибирь», Андрея Перлова задержали 29 марта 2024 года и по решению суда поместили в СИЗО. Сам олимпийский чемпион вину не признал. Его адвокат заявляет о необоснованности выдвинутых против подзащитного обвинений.