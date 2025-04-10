В Крыму заморозки уничтожили треть урожая ранней черешни и сливы

Апрельские заморозки в Крыму уничтожили около 30% урожая ранних сортов черешни и сливы, сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в пресс-центре РИА Новости Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Предварительную статистику мы уже собрали: порядка 30% урожая ранних сортов черешни, сливы, наверное, недоберем. Постараемся скомпенсировать за счет поздних сортов»,— заявил министр.

По словам господина Кратюка, морозы повредили преимущественно цветение в нижнем ярусе деревьев, при этом плоды на верхних ветках сохранятся. Точные данные об ущербе будут известны через неделю после проведения детального анализа.

Наталья Решетняк