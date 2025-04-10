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Полиция Краснодара проверяет сообщение о поджоге в школе №104

В Краснодаре полицейские проводят проверку по факту поджога двери туалета ученицей школы №104 на улице Героя А.А. Аверкиева, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

Информация о происшествии первоначально появилась в местных социальных сетях. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место направлены сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Лия Пацан

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