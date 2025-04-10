Сергей Галицкий вложил 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара» в 2024 году

Академия футбольного клуба «Краснодар» получила 7,78 млрд руб. пожертвований от компаний Сергея Галицкого в 2024 году, пишет Sports.ru. Основной вклад внесли три компании: «Пластиктрейд» — 3,07 млрд руб., «Инвестрой» — 2,1 млрд руб. и «Новые технологии» — 1,99 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Чистая прибыль академии увеличилась в 22 раза и составила 1,78 млрд руб. Доход от размещения средств на депозитах достиг 2,22 мллрд руб. Расходы на заработную плату 467 сотрудников составили 906 млн руб. (примерно 161,7 тыс. руб. в месяц на человека).

Общие активы академии выросли до 16,6 млрд руб. С учетом инвестиций в основной клуб в размере 3,65 млрд руб., суммарные вложения Сергея Галицкого в футбол превысили 11,4 млрд руб.

Наталья Решетняк