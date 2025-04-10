Глава ФОМС в Приамурье подозревается в хищении 875 тыс. рублей

В Амурской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), сообщила прокуратура региона. Она подозревается в присвоении денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). ТФОМС в области с 2020 года руководит Татьяна Титяева.

По версии следствия, в период с 2020 года по 2024 год фигурантка, не имея на то полномочий, издавала приказы о начислении самой себе премий. Всего ей было выплачено более 875 тыс. руб.

Проверку прокуратура проводила совместно с УФСБ по региону.

Анна Яшина, Благовещенск