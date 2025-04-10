В Якутии мастер единоборств напал на главу поселка и разгромил отделение полиции

Полицейские задержали жителя Таттинского района Якутии, который в состоянии алкогольного опьянения с приятелями напал на главу села. Как сообщается, вызов поступил от местной жительницы, она сообщила о том, что трое мужчин ведут себя агрессивно по отношению к ее мужу. На место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал и доставил в районное отделение 31-летнего мужчину.

«При водворении в камеру для административно-задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество. Согласно федеральному закону «О полиции» к нарушителю была применена физическая сила»,— сообщает ведомство.

Как стало известно «Ъ», мужчина имеет звания матера спорта по вольной борьбе и национальной борьбе хапсагай.

Николай Борисов, Якутск